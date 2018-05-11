Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Не судите меня строго»: Просил украинский диверсант, пытавшийся взорвать ЛЭП в ...
Решение проблем российских свалок (Руслан Осташко)
«Не осознавал опасности своих действий»: напавшего на радиоведущую Фельгенгауэр ...
На Украине возбуждено дело по факту вмешательства в работу Яценюка на посту прем...
Главная / Политика

Захарова: украинские "снайперы" угрожали сотруднику МИД РФ в стенах штаб-квартиры ООН

11 мая 2018, 22:09  •  48 • Политика

ООН, 11 мая. /ТАСС/. Участники силовой операции Киева на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено как часть сессии Комитета ООН по информации. "На это мероприятие пошел российский представитель - сотрудник Департамента информации и печати, который работал на сессии комитета. Он излагал российскую позицию по тем обвинениям, которые неслись с украинской стороны - все мероприятие было абсолютно с антироссийским уклоном. Как мы поняли, украинская делегация не ожидала, что российский участник будет работать и выступать, это стало для них неожиданностью", - сказала Захарова, добавив, что "закончилось все действительно плачевно".

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе - прим. ТАСС), в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИД - и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Целенаправленная политика

Захарова высказала убежденность в том, что этот инцидент стал "частью информационной работы Киева, негативным примером которой является до сих пор действующий сайт "Миротворец", где опубликованы персональные данные сотрудников Департамента информации и печати МИД РФ. "Все, что было устроено постпредством Украины, стало продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении", - констатировала она.

Как сообщила официальный представитель министерства, российская сторона подняла этот вопрос на итоговом заседании комитета в пятницу, подчеркнув, что мероприятия, которые проходят в рамках сессии, "не должны завершаться подобным образом". "Физические угрозы со стороны официально приглашенных одной делегацией лиц в адрес других участников по итогам полемики - вещь, которая в стенах ООН не допустима", - указала Захарова. По ее словам, в ООН приняли к сведению беспокойство России и поблагодарили за информацию, однако председатель комитета по информации Ян Кикерт попытался откреститься от скандальной истории, заявив, что "никаких мероприятий под эгидой комитета не проводилось" и согласия на них не давалось.

"Мы предъявили комитету пресс-релиз, который до сих пор доступен на сайте постпредства Украины, скриншоты и соответствующие материалы, где это мероприятие заявлено именно как часть работы комитета", - сказала Захарова. После этого российская делегация получила от комитета заверения, что "подобные вещи будут впредь пресекаться", заключила она.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
48
Источник
Похожие новости
10 мая 2018, 16:54
Посол РФ в Великобритании считает, что Москва не получит консульского доступа к Скрипалям
11 мая 2018, 02:39
Путин и Эрдоган подчеркнули важное значение иранской сделки для мировой безопасности
10 мая 2018, 10:24
Цивилев заявил об участии в выборах главы Кузбасса

11 мая 2018, 18:54
Источник: пособничество введению санкций против РФ предлагается карать тремя годами тюрьмы
09 мая 2018, 18:09
Путин: память о войне и жертвах фашизма объединяет Россию и Израиль
10 мая 2018, 07:09
Путин рассказал, какие лидерские качества Назарбаева его удивляют
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
08 мая 2018, 08:24
Казаков на Украине нет!
06 мая 2018, 22:09
Украинцы - о своей жизни: Только у нас из окон дурдома видна Эйфелева башня
06 мая 2018, 07:39
Итоги недели. Сажайте картошку, граждане!
10 мая 2018, 09:09
Войны опять не будет
08 мая 2018, 16:40
Речь Порошенко на 8 мая
09 мая 2018, 15:09
День Победы в Киеве: И на нынешней Украине есть место подвигу
05 мая 2018, 21:39
США отменили беспошлинный ввоз более чем 150 видов товаров с Украины
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.