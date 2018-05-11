Захарова: украинские "снайперы" угрожали сотруднику МИД РФ в стенах штаб-квартиры ООН

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ООН, 11 мая. /ТАСС/. Участники силовой операции Киева на юго-востоке Украины угрожали физической расправой российскому дипломату в стенах штаб-квартиры ООН. Об этом сообщила в пятницу журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, инцидент произошел 9 мая после организованного украинской стороной мероприятия на тему пропаганды и недостоверных новостей, которое было заявлено как часть сессии Комитета ООН по информации. "На это мероприятие пошел российский представитель - сотрудник Департамента информации и печати, который работал на сессии комитета. Он излагал российскую позицию по тем обвинениям, которые неслись с украинской стороны - все мероприятие было абсолютно с антироссийским уклоном. Как мы поняли, украинская делегация не ожидала, что российский участник будет работать и выступать, это стало для них неожиданностью", - сказала Захарова, добавив, что "закончилось все действительно плачевно".

"Украинская сторона на медийное мероприятие пригласила, как она заявила, ветеранов АТО (так называемой антитеррористической операции в Донбассе - прим. ТАСС), в том числе людей, которые были представлены как снайперы, приехавшие с юго-востока Украины. По завершении мероприятия эти люди в камуфляже в кулуарах Организации Объединенных Наций подошли к российскому представителю - сотруднику пресс-службы МИД - и начали угрожать физической расправой. По ООН бегали люди в камуфляже, кричали, фотографировали российских дипломатов и угрожали. Речь шла о прямых угрозах", - заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства.

Захарова высказала убежденность в том, что этот инцидент стал "частью информационной работы Киева, негативным примером которой является до сих пор действующий сайт "Миротворец", где опубликованы персональные данные сотрудников Департамента информации и печати МИД РФ. "Все, что было устроено постпредством Украины, стало продолжением политики Киева по запугиванию сотрудников МИД РФ, которые работают на информационном направлении", - констатировала она.

Как сообщила официальный представитель министерства, российская сторона подняла этот вопрос на итоговом заседании комитета в пятницу, подчеркнув, что мероприятия, которые проходят в рамках сессии, "не должны завершаться подобным образом". "Физические угрозы со стороны официально приглашенных одной делегацией лиц в адрес других участников по итогам полемики - вещь, которая в стенах ООН не допустима", - указала Захарова. По ее словам, в ООН приняли к сведению беспокойство России и поблагодарили за информацию, однако председатель комитета по информации Ян Кикерт попытался откреститься от скандальной истории, заявив, что "никаких мероприятий под эгидой комитета не проводилось" и согласия на них не давалось.

"Мы предъявили комитету пресс-релиз, который до сих пор доступен на сайте постпредства Украины, скриншоты и соответствующие материалы, где это мероприятие заявлено именно как часть работы комитета", - сказала Захарова. После этого российская делегация получила от комитета заверения, что "подобные вещи будут впредь пресекаться", заключила она.

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