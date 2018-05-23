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Захарова: Украина задолжала 300 млн рублей в бюджет СНГ

23 мая 2018, 13:54  •  89 • В России

Как сообщила на еженедельном брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Украина задолжала аппарату Содружества независимых государств (СНГ) обязательные взносы участника на сумму порядка 300 миллионов рублей.

Напомним, ранее президент Незалежной Пётр Порошенко пообещал выйти из этого надгосударственного образования, куда его страна вместе с большинством других республик бывшего СССР вошла после ликвидации последнего в 1991 году.

— Участие в СНГ является добровольным, — прокомментировала дипломат. — Все члены сообщества заинтересованы, чтобы Украина оставалась участником этого интеграционного объединения. Однако после государственного переворота 2014 года Украина отказалась от председательства в Содружестве, отозвала своих представителей с закреплённых за ней постов в [аппарате] СНГ. Более того, за 4,5 года Киев не внёс ни копейки в бюджет СНГ; на сегодняшний день эта задолженность составляет около 300 млн руб. Поэтому говорить о реальном участии Украины в Содружестве не приходится.

В случае цивилизованного подхода и соблюдения формальных процедур выход займёт около года. СНГ никоим образом не мешало Украине заниматься евроинтеграцией и другими проектами — наоборот, ресурсы Содружества могли укрепить её экономику и помочь в борьбе с коррупцией, — отмечает Захарова.

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