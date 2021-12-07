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Захарова указала на странность во внешней политике США: Вскрылось после визита Путина в Индию

07 декабря 2021, 14:15  •  195 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на странность во внешней политике США. Интересно, что это вскрылось после визита президента России Владимира Путина в Индию.
В своём Telegram-канале она оценила американскую аналитику по итогам визита Путина в Индию. По словам Захаровой, "вывод поражает откровенностью".
"Результаты российско-индийского саммита свидетельствуют о «провале попыток администрации США вбить клин между Москвой и Нью-Дели", - описала она суть аналитики в США.
Захарова обратила внимание, что стратегия Вашингтона на мировой арене для американских международников "секретом не является". При этом она указала на странный факт, когда "при здравом отношении к происходящему в других частях света" ситуация вокруг Украины "продолжает оставаться в зоне аналитической аномалии экспертного сообщества Соединённых Штатов".

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