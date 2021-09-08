Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева. Поводом для горьких слов стал демонтаж памятного знака в честь дружбы столиц Украины и России.

6 сентября в Киеве был демонтирован памятный знак, который олицетворял дружбу между Киевом и Москвой. Такое решение принял городской совет. Знак пробыл на своём месте 20 лет. По данным СМИ, он станет частью экспозиции "музея тоталитаризма".

В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Мария Захарова отметила, что ряд украинских политиков назвали это некой "победой" Незалежной. Некоторые считают, что на дружбе русского и украинского народов уже поставлен крест и о ней стоит забыть.

"Произошедшее вызывает лишь сожаление", - призналась дипломат и напомнила о статье президента России Владимира Путина, где отмечалось, что теперь "правильным" патриотом Украины считается лишь ненавидящий Россию.

Захарова с горечью констатировала, что официальный Киев "упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России". Представитель МИД назвала это "циничным экспериментом" над русскими и украинцами и призвала его прекратить.