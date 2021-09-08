|
Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева
08 сентября 2021, 01:50 • 87 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на "циничный эксперимент" Киева. Поводом для горьких слов стал демонтаж памятного знака в честь дружбы столиц Украины и России.
6 сентября в Киеве был демонтирован памятный знак, который олицетворял дружбу между Киевом и Москвой. Такое решение принял городской совет. Знак пробыл на своём месте 20 лет. По данным СМИ, он станет частью экспозиции "музея тоталитаризма".
В комментарии, опубликованном на сайте МИД России, Мария Захарова отметила, что ряд украинских политиков назвали это некой "победой" Незалежной. Некоторые считают, что на дружбе русского и украинского народов уже поставлен крест и о ней стоит забыть.
"Произошедшее вызывает лишь сожаление", - призналась дипломат и напомнила о статье президента России Владимира Путина, где отмечалось, что теперь "правильным" патриотом Украины считается лишь ненавидящий Россию.
Захарова с горечью констатировала, что официальный Киев "упорно навязывает населению Украины ненависть ко всему, что связано или хотя бы имеет отношение к России". Представитель МИД назвала это "циничным экспериментом" над русскими и украинцами и призвала его прекратить.
Подпишитесь на нас
87
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
06 сентября 2021, 11:20
|
07 сентября 2021, 04:46
|
05 сентября 2021, 09:40
|
03 сентября 2021, 01:45
|
04 сентября 2021, 06:10
|
04 сентября 2021, 19:55
|
04 сентября 2021, 19:55