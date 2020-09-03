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Захарова указала на отсутствие комментариев врачей в отношении Навального
03 сентября 2020, 03:20 • 45 • Политика
Западные врачи и сотрудники правоохранительных органов не комментируют ситуацию с российским блогером Алексеем Навальным, об этом рассуждают только политики, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова во вторник, 2 сентября.
Она подчеркнула, что подобные факты являются примером классической информационной кампании.
«На основе заключения какого конкретно медицинского учреждения пришли к подобным результатам? Об этом говорят представители правоохранительных органов? Нет. Получается, ни врачи, ни представители правоохранительных органов к этому вопросу отношения не имеют. Они не берут на себя ответственность озвучивать и рассуждать на эти темы, об этом говорят политики», — сказала она в интервью телеканалу «Россия 1».
Также в интервью Захарова сообщила, что российская сторона не получила от Германии ни одного документа по ситуации с Навальным.
Ранее в этот же день правительство Германии опубликовало заявление о том, что специальная лаборатория бундесвера обнаружила в образцах, полученных от Навального, «однозначные доказательства» химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия группы «Новичок». После этого посол РФ в Германии Сергей Нечаев был вызван в МИД ФРГ.
Накануне Генпрокуратура России запросила у минюста Германии данные о лечении в берлинской клинике «Шарите» Навального, а также результаты анализов на наркотики, яды, тяжелые металлы и ингибиторы холинэстеразы. Аналогичный запрос был передан в компетентные органы юстиции Германии 27 августа.
Навальный почувствовал себя плохо во время рейса Томск–Москва 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске. Блогера доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1. По словам главврача этой больницы Александра Мураховского, основным диагнозом больного является нарушение обмена веществ. 22 августа Навального доставили на лечение в клинику «Шарите» в Берлин.
В немецкой клинике заявили, что данные клинического осмотра Навального указали на интоксикацию веществом из группы ингибиторов холинэстеразы.
В свою очередь, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев сообщил, что в омской больнице ингибиторы холинэстеразы не были выявлены в ходе обследования блогера. Врачи больницы в Омске выразили готовность предоставить клинике «Шарите» образцы биоматериалов Навального.
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