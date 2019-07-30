Захарова указала на оксюморон Киева в идее "русскоязычного канала": "Это же надо додуматься"

Стало известно, что официальный представитель российского МИД Мария Захарова раскритиковала идею Киева о создании всемирного русскоязычного канала.

"То есть чтобы убедить людей, отстаивающих право говорить по-русски на Украине, в том, что они неправы, Киев создаст русскоязычный канал, - написала она в своем Facebook. - Это же надо додуматься: выделять средства для "покрытия" русскоязычной аудитории по всему миру, когда у себя в стране русский в соответствии с новым законом о языке разрешен только для частного общения и религиозных обрядов!"

Захарова также добавила, что это безумие, и вся история и вовсе выглядит совершенно невероятной.

Напомним, что о планах создать такой канал накануне заявил замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко. Он подчеркнул, что это будет одним из средств для "борьбы за умы" украинцев, настроенных пророссийски.

Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу в середине июля. Он предусматривает использование почти во всех сферах жизни исключительно украинского языка.

В апреле, еще до инаугурации, Зеленский отмечал, что закон приняли без широкого обсуждения с общественностью, и обещал тщательно проанализировать его на предмет соответствия конституции.