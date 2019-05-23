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Захарова указала на непоследовательность действий США в отношении Венесуэлы

23 мая 2019, 05:09  •  69 • Политика

МОСКВА, 23 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в среду прокомментировала сообщения СМИ о возобновлении США закупок нефти из Венесуэлы.

Захарова в своем Facebook напомнила, что в марте специальный представитель США по вопросам Венесуэлы Эллиотт Абрамс в интервью агентству Reuters заявлял о том, что США будут добиваться прекращения любых коммерческих сделок с латиноамериканской страной, призвав к этому ведущие с правительством Венесуэлы бизнес частные компании.

"Нормально? Нормально. И вот так каждый раз. Всех на что-то подбивают, потом меняют маневр на 180 градусов", - указала официальный представитель МИД.

О ситуации в Венесуэле

На протяжении последних лет Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, который усугубился с 2014 года, когда обрушились цены на нефть - ее главный экспортный продукт. Как отмечается в докладе Всемирного банка, экономическая ситуация в Венесуэле в текущем году продолжит стремительно ухудшаться, а ее ВВП сократится на 25%.

Ситуация в стране осложнилась еще сильнее после того, как 23 января лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.

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