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Захарова указала на необычное поведение Берлина по делу Навального

10 декабря 2020, 18:25  •  97 • Политика
Мария Захарова. Фото: MFA Russia Press Service/Global Look Press/www.globallookpress.com
Власти ФРГ не поделились данными об отравлении блогера ни с РФ, ни с ЕС
Берлин не предоставил никаких данных по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным не только Москве, но и Брюсселю. Об этом заявила директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова.
Так дипломат прокомментировала публикацию во французском издании Le Monde, где утверждалось о "наличии якобы неопровержимых научных данных в так называемом деле Алексея Навального".
Захарова отметила, что на основании этой информации Германия и Франция подготовили новый пакет санкций Евросоюза в отношении России. По ее словам, данные рестрикции "нелегитимны с международно-правовой точки зрения", передает РИА "Новости".
Представитель нашего дипведомства подчеркнула, что Берлин так и не предоставил Москве сведения о ситуации с якобы отравлением Навального неким "Новичком".
"И это несмотря на многочисленные официальные запросы. Насколько нам известно, не поделились такой информацией и со странами-членами ЕС, я имею в виду Берлин", – цитирует "Взгляд" Захарову.
Ранее в четверг, 10 декабря, посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр сообщил, что на ответ Берлина по вопросу Навального может уйти от нескольких месяцев до двух лет.
Известный немецкий политолог Александр Сосновский считает, что такими действиями власти Германии лишь прикрывают тот факт, что "ничего за делом не кроется", а Навального используют в политических целях, утверждая, что у них что-то такое есть. В реальности Берлин просто блефует, сказал эксперт РИА ФАН.

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