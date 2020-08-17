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Захарова указала на лицемерие поддержавшего белорусов Макрона

17 августа 2020, 12:30  •  88 • Политика
Эммануэль Макрон. Фото: Julien Mattia/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Французскому президенту напомнили его реакцию на акции "желтых жилетов"
Призыв лидера Франции Эммануэля Макрона к Евросоюзу поддержать протестное движение в Белоруссии – это "лицемерие как оно есть". Об этом высказалась представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она напомнила о протестах "желтых жилетов" – французских активистов, которые требовали соблюдения своих прав и свобод. Тогда реакция Макрона была совсем иной.
"Когда же он попросит Европейский союз продолжить мобилизацию вместе с сотнями тысяч желтых жилетов?" – написала Захарова в "Фейсбук".
Более того, Евросоюз и сам мог бы "мобилизоваться" в поддержку протестных акций в странах ЕС, но этого почему-то пока не происходит, продолжила свою мысль дипломат.
Ранее Макрон обратился к Евросоюзу с призывом продолжать поддерживать белорусских протестантов, передает телеканал "360".
С 9 августа в Белоруссии проходят демонстрации против действующей власти. Поводом послужили выборы главы государства, на которых победил Александр Лукашенко. К протестующим на улицах присоединяются рабочие крупнейших заводов Республики. В понедельник, 17 августа, правительство страны ушло в отставку.
На прошлой неделе Макрон звонил президенту РФ Владимиру Путину, чтобы обсудить с ним ситуацию в Белоруссии. В пятницу, 14 августа, главы МИД стран ЕС договорились ввести против Минска санкции. При этом ряд европейских представителей настаивают, что наказывать нужно и Москву тоже.

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