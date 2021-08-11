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Захарова указала на двойную провокацию в заявлении вице-премьера Украины
11 августа 2021, 13:40 • 106 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на двойную провокацию в заявлении вице-премьера Украины Алексея Резникова. Ранее он призвал США развернуть ПВО на территории его страны.
По словам Марии Захаровой, во-первых, слова украинского чиновника доказывают проведение Киевом провокационной политики и в регионе, и в отношении России, а во-вторых, они также доказывают и намерения США в выстраивании отношений с той же самой Украиной, "когда центром этих отношений является российский фактор".
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