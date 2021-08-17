Захарова указала на две главные цели НАТО в Афганистане: "Вы сами можете сделать вывод"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова указала на две главные цели НАТО в Афганистане, которые были декларированы Международными силами содействия безопасности. "Теперь вы сами можете сделать вывод", - отметила Захарова.

В своём Telegram-канале представитель МИД напомнила о том, что Вашингтон неоднократно делал заявления о "выполнении целей", которые якобы были поставлены в Афганистане. При этом цели каждый раз придумывались, так же как и их выполнение. В связи с этим Захарова предложила напомнить об официальных целях, которые были озвучены созданными в 2000 году Международными силами содействия безопасности. Стоит напомнить, что эти "силы" представляли собой возглавляемый НАТО международный войсковой контингент, действовавший на территории Афганистана.

В 2001 году официальной целью Международных сил содействия безопасности стало "оказание помощи афганскому Временному органу в обеспечении безопасности в Кабуле и прилегающих к нему районах" для того, чтобы "афганский Временный орган, а также персонал Организации Объединённых Наций могли действовать в условиях безопасности". К 2003 году миссия НАТО была расширена, и целью "сил" стало сдерживание "боевиков движения "Талибан"* для того, чтобы дать афганцам "время взять в свои руки контроль над страной".

"Теперь вы сами можете сделать вывод, выполнены цели или нет", - подытожила Захарова.

*"Талибан", талибы - террористическая организация, деятельность которой в России запрещена.