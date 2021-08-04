Захарова указала на два фактора "безумия" западных СМИ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обратила внимание на безумие в западных СМИ. Она указала на два фактора, которые его вызывают.

В ходе Всероссийского молодёжного форума "Территория смыслов" Захарова отметила реакцию зарубежных средств массовой информации на успехи сборной России в Токио. По мнению дипломата, все эти статьи, материалы и комментарии безумны.

Апогеем является сомнение западных журналистов в допустимости использования символики России у их русских коллег, подчеркнула представитель МИД. Она считает, что всё это вызвано двумя факторами: неуспешными выступлениями спортсменов из ряда стран на Олимпиаде и стремлением придать соревнованиям политическую направленность.

"Многие спортсмены из целого ряда государств не выдерживают, не могут свой, видимо, не очень удачный опыт выступлений принять, и опять же начинается политизация", - произнесла Мария Захарова.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд встал на сторону Всемирного антидопингового агентства (WADA) и запретил спортсменам из России участвовать в крупных международных соревнованиях с национальным флагом и использовать другую символику, включая гимн. Однако срок ограничений оказался не таким длительным, как требовали в WADA. Запрет будет действовать до 16 декабря 2022 года.

На Олимпиаде-2020 в Токио русские атлеты выступают под флагом Олимпийского комитета России (ОКР). Вместо слова "Россия" используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee). Гимн пришлось заменить на фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее на Олимпийских играх разгорелся скандал. Польский спринтер Марцин Урбас потребовал доказательств, что бегунья из Намибии является женщиной. По мнению атлета, недопустимо участие спринтерши с таким уровнем мужского гормона тестостерона на общих основаниях.