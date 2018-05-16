Захарова: угрозы Украины после открытия моста в Крым - попытка отвлечь от своих проблем

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КРЫМСКИЙ МОСТ, 16 мая. /ТАСС/. Заявления Украины, сделанные в связи с открытием Крымского моста, являются попыткой отвлечь жителей своей страны от внутренних проблем и не имеют под собой реальной основы, заявила в среду журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Торжественное открытие моста состоялось 15 мая, движение открывается этим утром. На мосту собрались те, кто хочет проехать по нему первыми.

"К сожалению, это [поступившие ранее угрозы Украины в адрес РФ] для них уже норма. Думаю, что это попытка постоянно делать громкие заявления, чтобы отвлекать внимание собственного населения от тех проблем, которые есть на территории Украины. Если бы с самого начала нам не рассказывали те же самые украинские политики, что моста не будет, что это все русская пропаганда, тогда, наверное, можно было бы серьезно относиться к сегодняшним заявлениям. <...> Думаю, что нужно просто меньше обращать внимания на то, что говорят украинские политики", - сказала Захарова.

Представитель МИД уточнила, что на 16 мая у нее запланирован брифинг в Крыму, и когда узнала, что мост будут открывать перед ним, решила, "что было бы здорово приехать на этот брифинг, проехав по мосту, и рассказать об ощущениях". Сейчас она вместе со всеми дожидается открытия движения.

"За эти годы я начиталась такого количества западных публикаций, к сожалению, эти публикации есть и в украинских средствах массовой информации, о том, что моста не будет, что это все русская пропаганда, что это все вымысел, что чуть ли ни какая-то компьютерная графика, которая здесь внедрена, что хочется действительно рассказать, что это не так и показать, и напомнить, какие были публикации, что всему этому фейку, этому потоку верить просто нельзя", - добавила Захарова.

Как передают корреспонденты ТАСС, люди начали собираться с обеих сторон моста задолго до открытия, и сейчас здесь скопились десятки машин, в том числе журналистов, и несколько сотен мотоциклистов. Некоторые машины украшены шарами, водители едут с флагами России, Крыма, Севастополя. На кубанской стороне толпа громко скандировала "Россия! Россия! Ура!".

Мост в Крым - самый протяженный в России и один из крупнейших в Европе, его длина составляет 19 км. Он начинается на Таманском полуострове, проходит по пятикилометровой дамбе и острову Тузла, затем пересекает Керченский пролив, огибая с севера мыс Ак-Бурун, и выходит на крымский берег. Мост включает две параллельно расположенные трассы для автомобилей и поездов.

Крымский мост возводят за счет средств федерального бюджета в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополь до 2020 года" без привлечения внебюджетного финансирования. Общая стоимость проекта составляет 227,92 млрд рублей.

Мост был открыт на полгода раньше, чем планировалось - 15 мая. В связи с этим движение по новой трассе через Керченский пролив запускается постепенно. На первом этапе - сразу после ввода моста - проезд открывается для легкового транспорта и автобусов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

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