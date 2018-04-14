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Захарова: удар по Сирии нанесли в момент, когда страна получила шанс на мирное будущее

14 апреля 2018, 07:09  •  328 • Политика

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. США и их союзники нанесли удар Сирии в тот момент, когда страна получила шанс на мирное будущее. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook.

"За всем этим стоят те, кто претендует на моральное лидерство в этом мире, заявляет о своей исключительности, - указала она. - Надо быть по-настоящему исключительным, чтобы в момент, когда Сирия получила шанс на мирное будущее, обстрелять ее столицу".

Дипломат также заявила об ответственности западных СМИ за нанесенные удары. "Белый дом заявил, что уверенность в химатаке Дамаска основана на "СМИ, сообщениях о симптомах, видео и фото, а также на заслуживающей доверия информации", - отметила Захарова. Представитель МИД отметила, что после такого заявления американские и другие СМИ должны осознавать свою ответственность за случившееся.

Поводом для нанесения удара по Сирии стал инцидент 7 апреля в сирийском городе Дума, где, по некоторым утверждениям, было применено химическое оружие. Эти сообщения распространял ряд НПО, в том числе "Белые каски"; про последнюю в Минобороны РФ сообщали, что она не является достоверным источником информации и распространяет сфабрикованную информацию. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. Уже в субботу на месте должны были начать работу эксперты Организации по запрещению химического оружия.

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