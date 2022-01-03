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Захарова тремя новостями обнулила слова Байдена: "Ну как же так"

03 января 2022, 16:10  •  200 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на последнюю информацию об Украине, всего тремя новостями обнулив слова президента США Джо Байдена о Незалежной.
Мария Захарова в очередной раз доказала: тонкий троллинг - её конёк. И новый пост в Telegram-канале официального представителя МИД России яркое тому доказательство.
Дипломат всего тремя новостями по сути обнулила заявление президента США Джо Байдена о Незалежной.
"Новость 1", на которую обратила внимание Захарова: итоги прошедших телефонных переговоров между президентом США и президентом Украины. В частности, дипломат отметила заверения Джо Байдена в беседе с Владимиром Зеленским в приверженности Соединённых Штатов, их союзников и партнёров принципу "ничего об Украине без Украины".
"Новость 2", которая пошла от кабмина Германии буквально через несколько часов после первой, рассказывала о грядущей встрече "внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции, посвящённой Украине". Как уточняется, состоится встреча на этой неделе, но пока точная дата не называется.
"Новость 3. - Ну как же так", - резюмировала свой пост Захарова, тонко намекая на возможную реакцию Киева.

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