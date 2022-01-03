Захарова тремя новостями обнулила слова Байдена: "Ну как же так"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично отреагировала на последнюю информацию об Украине, всего тремя новостями обнулив слова президента США Джо Байдена о Незалежной.

Мария Захарова в очередной раз доказала: тонкий троллинг - её конёк. И новый пост в Telegram-канале официального представителя МИД России яркое тому доказательство.

Дипломат всего тремя новостями по сути обнулила заявление президента США Джо Байдена о Незалежной.

"Новость 1", на которую обратила внимание Захарова: итоги прошедших телефонных переговоров между президентом США и президентом Украины. В частности, дипломат отметила заверения Джо Байдена в беседе с Владимиром Зеленским в приверженност и Соединённых Штатов, их союзников и партнёров принципу "ничего об Украине без Украины".

"Новость 2", которая пошла от кабмина Германии буквально через несколько часов после первой, рассказывала о грядущей в стреч е "внешнеполитических советников РФ, ФРГ и Франции, посвящённ ой Украине". Как уточняется, состоится встреча на этой неделе, но пока точная дата не называется.