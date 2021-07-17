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Захарова ткнула ОБСЕ носом в нарушения Украины: "Недостаточно просто "желать успехов"

17 июля 2021, 17:50  •  83 • Политика
Захарова призвала представителя ОБСЕ отреагировать на подавление свободы слова на Украине. "Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией", - подчеркнула она.
В МИД России потребовали от ОБСЕ и других международных организаций жёстче отреагировать на вопиющее подавление свободы слова на Украине. С заявлением по этому поводу выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Поводом стал недавний визит представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Терезы Рибейру на Украину, где были закрыты сразу три оппозиционных телеканала. Однако представитель организации отреагировала на это пожеланиями найти правильные методы для борьбы с "дезинформацией" и призывами не отказываться от свободы слова.
И что же на выходе от визита? Серьёзного разбора творящихся там безобразий мир так и не дождался. Одни лишь полуробкие замечания, отретушированные намёки и абстрактные пожелания,
- возмутилась Мария Захарова в своём Telegram-канале.
Она указала, что Киев нарушил свои обязательства по целому ряду международных документов, но эти действия до сих пор не получили адекватной оценки со стороны международных структур. В качестве примера Захарова привела работающий на Украине экстремистский сайт "Миротворец", где выкладывают персональную информацию "врагов страны", чтобы "патриотам" было проще устроить над ними расправу.
Возможно, стоит более чётко артикулировать неприемлемость такой политики? Недостаточно просто "желать успехов" в поиске "правильных методов борьбы с дезинформацией,
- отметила Мария Захарова.
Дипломат призвала международные институты оперативно и в полной мере реагировать на вопиющие нарушения Украины.

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