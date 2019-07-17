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Захарова: США усиливают состав частных военных компаний в Сирии на фоне вывода войск

17 июля 2019, 17:39  •  54 • Политика

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. США наращивают численность сотрудников частных военных компаний (ЧВК) в Сирии на фоне вывода своих войск. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"По поступающей информации, командование Вооруженных сил США в связи с планируемым сокращением своего контингента на территории Сирийской Арабской Республики действует интересно, а именно увеличивает численность действующих в северных и северо-восточных районах страны сотрудников частных военных компаний, - сказала она. - Сообщается, что численность персонала частных военных компаний в Сирии превышает 4 тыс. человек".

"При этом отмечается, что только во второй половине июня в страну уже прибыли 540 человек, в том числе 70 представителей командного и инструкторского состава. Переброска наемников осуществляется на автомобилях группами по 12-16 человек", - продолжила Захарова.

Дипломат подчеркнула, что основными задачами ЧВК США в Сирии является подготовка лояльных Вашингтону боевых отрядов, охрана объектов нефтегазовой инфраструктуры и обеспечение безопасности.

"Наверное, этому не стоило бы отдельно уделять внимание, если бы не одно но: руководство деятельностью ЧВК осуществляет Объединенное центральное командование Вооруженных сил США", - указала она, добавив, что "американские наемники будут находиться в Сирии незаконно".

В новость были внесены изменения (17:13 мск) - добавлена информация по тексту.

 

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