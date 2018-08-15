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Захарова: США не справились с ролью супермена в урегулировании международных конфликтов

15 августа 2018, 12:54  •  74 • Политика

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 15 августа. / ТАСС/. Соединенные Штаты, заявляя о своей исключительности, не смогли справиться с ролью супермена в урегулировании международных конфликтов. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе общения с участниками международного молодежного образовательного форума "БалтАртек".

По ее словам, многие страны могли бы поддержать концепцию исключительности США, если бы Вашингтон "реально мог бы приносить в этот мир стабильность, повышать безопасность, мирить страны, гасить и предотвращать новые конфликты". "Кто же был бы против? Это же огромная политическая, финансовая, моральная ответственность, - отметила Захарова. - Быть тем самым суперменом, который прилетает на помощь, оказывает ее и улетает".

"Но почему-то Соединенные Штаты не справились с такой ролью", - констатировала она.

"Наоборот, конфликтов стало еще больше, они стали масштабнее, - указала дипломат. - Хотя многие на США очень надеялись".

Международный молодежный образовательный форум "БалтАртек", который проходит в Светлогорске с 9 по 16 августа, собрал более 300 молодых соотечественников из 70 стран мира. Форум нацелен на формирование позитивного образа России и объединения соотечественников, он организован по поручению президента РФ. Партнерами форума выступают МИД России, Россотрудничество, правительство Калининградской области, Балтийский федеральный университет им. Иммануила Канта, фонд Future team.

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