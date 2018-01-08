Захарова: США начали видеть "руку Кремля" в выборах только после избрания Трампа

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МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты начали видеть "руку Кремля" в американских выборах только после избрания президентом страны Дональда Трампа. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя утверждения главы ЦРУ Майкла Помпео, что Россия на протяжении многих лет вмешивается в выборы в США.

"Лучшим доказательством того, что это чистой воды вранье, является то, что все эти "десятилетия" американские спецслужбы и официальные лица ни разу ни о чем подобном не заявляли и никогда не ставили перед российской стороной подобные вопросы. Ни одного сюжета, фильма, выступления не было, пока американская выборная система не выдала результат в виде президента Трампа. Вот тогда все и началось - бездоказательные обвинения, поиски внешнего врага, стенания о "руке Кремля" - одним словом, песня половецких пленниц", - написала Захарова на своей станице в Facebook.

В воскресенье глава ЦРУ в интервью телеканалу CBS заявил, что Россия "и другие противники" пытаются вмешаться в американский избирательный процесс, причем Москва якобы занимается таким вмешательством "десятилетиями".