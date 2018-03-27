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Захарова: США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией

27 марта 2018, 03:24  •  38 • Политика

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что США и Европа не смогли по-настоящему разделить горе с Россией в связи с трагедией в Кемерове и проявили "ничем не обоснованную агрессию", выслав российских дипломатов. Об этом дипломат написала во вторник на своей странице в Facebook.

"Мы всегда разделяли горе американцев и европейцев, когда беда приходила к ним в дом, - написала Захарова. - Сегодня мы услышали слова соболезнования, а на деле увидели ничем не обоснованную агрессию. В это трудно поверить и это будет трудно забыть".

Захарова подчеркнула, что в тот момент, когда россияне сопереживают жертвам трагедии, для Запада "оказалось важнее объявить о новых враждебных действиях".

25 марта на четвертом этаже торгово-развлекательного центра "Зимняя вишня" в Кемерове произошел пожар. По последним данным, его жертвами стали 64 человека, более 50 пострадавших обратились за помощью в медучреждения, из них 13 человек находятся в стационаре, 40 получают лечение амбулаторно. Опознаны 25 погибших.

Высылка дипломатов

26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов (46 человек из посольства в Вашингтоне, двое из генконсульства в Нью-Йорке, еще 12 сотрудников постоянного представительства РФ при ООН объявлены персонами нон грата), а также о закрытии генерального консульства России в Сиэтле.

В свою очередь Германия, Канада, Польша и Франция высылают по четыре дипломата, Литва и Чехия - по три, Албания, Дания, Испания, Италия и Нидерланды - по два, Венгрия, Латвия, Македония, Норвегия, Румыния, Финляндия, Хорватия, Швеция и Эстония - по одному, при этом Украина решила выслать сразу 13 российских дипломатов. Эта скоординированная акция произошла на фоне инцидента с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в английском Солсбери, в котором ряд стран Запада обвиняет Москву. МИД РФ уже заявил, что недружественный шаг со стороны этих стран не останется без ответа.

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