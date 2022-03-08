Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ВСУшник с потрохами сдал Зеленского: что было целью «Калибров» в Виннице
Россия добилась перелома на самом неудачном фронте на Украине: Триумфатора битвы...
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу П...
Минобороны России сделало предупреждение для Румынии и Польши
Главная / Политика

Захарова: США готовят "коллективное самоубийство" Евросоюза

08 марта 2022, 10:45  •  177 • Политика
США готовят "коллективное самоубийство" Евросоюза, считает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Соединённые Штаты намерены "убить" Евросоюз, замаскировав процесс под "коллективное самоубийство". Такое мнение озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
По мнению дипломата, подобный расклад не понравился Великобритании, которая в итоге вышла из ЕС. Теперь британская сторона старается действовать самостоятельно
"Лондон решил ещё пожить. Вся суть "солидарности" и "ценностей", - написала Захарова в Telegram.
Как ранее заявил РИА ФАН экономист Василий Колташов, при помощи санкций Запад пытается подтолкнуть население России к государственному перевороту.
Американские политики и их партнёры рассчитывают на то, что Москве не удастся остановить падение национальной валюты. Это спровоцирует рост социальной напряжённости и создание предпосылок для госпереворота.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


177
Источник
Похожие новости
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения экономики России
08 марта 2022, 03:10
Стреляют по своим: в ООН назвали последствия раздачи оружия на Украине
08 марта 2022, 07:15
Полпобеды России мало: Политконсультант объяснил почему
08 марта 2022, 05:30
"Голубой гигант" уходит из России. Корпорация IBM сделала ожидаемое заявление
08 марта 2022, 07:15
Ничего не могли подписать: Мединский раскрыл детали третьего раунда переговоров с Украиной
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 марта 2022, 03:10
Почему Россия не останавливает подачу газа в Европу? Ответ вице-премьера Новака
08 марта 2022, 05:30
Белый дом пригрозил Китаю "ответными мерами" за отказ от уничтожения эконом...
08 марта 2022, 03:10
Стреляют по своим: в ООН назвали последствия раздачи оружия на Украине
08 марта 2022, 07:15
Полпобеды России мало: Политконсультант объяснил почему
08 марта 2022, 05:30
"Голубой гигант" уходит из России. Корпорация IBM сделала ожидаемое заявлен...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
06 марта 2022, 22:00
Вот почему США боялись операции России: Минобороны вскрыло секретную программу Пентагона на Украине
04 марта 2022, 11:05
Украинские вояки столкнулись с новой бедой. Но в одиночку сдаваться боятся
04 марта 2022, 07:00
Чего ждать от Украины? Эксперт из США раскрыл тактику Запада
07 марта 2022, 19:35
Тонкости доставки оружия: Венгрия за несколько часов перестала быть партнёром России
02 марта 2022, 02:10
Яркая вспышка и "гриб" на горизонте: Нашлось объяснение мощному взрыву под Харьковом
01 марта 2022, 10:55
Кадыров предложил новый приказ, сообщив о смерти бойцов: "Без церемоний"
03 марта 2022, 08:20
Китайские аналитики указали на грядущую катастрофу в США: "Это самоубийство"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.