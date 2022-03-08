Захарова: США готовят "коллективное самоубийство" Евросоюза

США готовят "коллективное самоубийство" Евросоюза, считает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

Соединённые Штаты намерены "убить" Евросоюз, замаскировав процесс под "коллективное самоубийство". Такое мнение озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.

По мнению дипломата, подобный расклад не понравился Великобритании, которая в итоге вышла из ЕС. Теперь британская сторона старается действовать самостоятельно

"Лондон решил ещё пожить. Вся суть "солидарности" и "ценностей", - написала Захарова в Telegram.

Как ранее заявил РИА ФАН экономист Василий Колташов, при помощи санкций Запад пытается подтолкнуть население России к государственному перевороту.

Американские политики и их партнёры рассчитывают на то, что Москве не удастся остановить падение национальной валюты. Это спровоцирует рост социальной напряжённости и создание предпосылок для госпереворота.