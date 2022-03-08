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Захарова: США готовят "коллективное самоубийство" Евросоюза
08 марта 2022, 10:45 • 177 • Политика
США готовят "коллективное самоубийство" Евросоюза, считает пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
Соединённые Штаты намерены "убить" Евросоюз, замаскировав процесс под "коллективное самоубийство". Такое мнение озвучила пресс-секретарь МИД России Мария Захарова.
По мнению дипломата, подобный расклад не понравился Великобритании, которая в итоге вышла из ЕС. Теперь британская сторона старается действовать самостоятельно
"Лондон решил ещё пожить. Вся суть "солидарности" и "ценностей", - написала Захарова в Telegram.
Как ранее заявил РИА ФАН экономист Василий Колташов, при помощи санкций Запад пытается подтолкнуть население России к государственному перевороту.
Американские политики и их партнёры рассчитывают на то, что Москве не удастся остановить падение национальной валюты. Это спровоцирует рост социальной напряжённости и создание предпосылок для госпереворота.
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