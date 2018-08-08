Захарова: США должны перестать манипулировать выдержками из закрытых документов

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МОСКВА, 8 августа. /ТАСС/. Вашингтону следует прекратить манипуляции выдержками из закрытых документов со встреч. Об этом написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на своей странице в Facebook, комментируя сообщение издания Politico о неких предложениях по разоруженческой проблематике, которые якобы были сделаны российской стороной на саммите в Хельсинки.

"Прежде чем призывать другие страны к "подобающему" поведению и уважительному отношению к международному праву, в США могли бы подать пример и перестать манипулировать выдержками из закрытых документов и встреч, - указала она. - Включая несуществующие".

По словам Захаровой, подобные утечки "происходят с американской стороны регулярно, примерно раз в месяц". "О каком вмешательстве в американские выборы со стороны России может идти речь, если в Штатах не могут сохранить в тайне даже содержание президентских переговоров?" - задается вопросом дипломат.

По ее мнению, "если бы у американских спецслужб были бы хоть какие-то доказательства в пользу "российского следа", их бы слили в первую очередь, сразу же". "Зачем вмешиваться в выборы в стране, которая и так, без вмешательства, без хакеров и спецагентов иностранных спецслужб, обнажает напоказ грифованную повестку", - отметила Захарова.

Во вторник Politico со ссылкой на некий российский документ, якобы оказавшийся в распоряжении газеты, сообщила о том, что президент РФ Владимир Путин на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом в Хельсинки якобы представил "ряд конкретных инициатив в сфере разоружения и контроля над вооружениями, в том числе предусматривающих отказ от размещения оружия в космосе". Согласно данным издания, предложения Москвы предусматривают также продление на пять лет российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

16 июля в Хельсинки прошла первая полноформатная встреча Путина и Трампа. Лидеры беседовали один на один немногим более двух часов, затем к ним присоединились члены делегаций. Президенты обсудили вопросы двусторонних и международных отношений, а по итогам переговоров оба лидера отметили, что сделан большой шаг вперед.