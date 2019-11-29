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Захарова сравнила смену власти в Боливии с украинским "майданом"

29 ноября 2019, 04:24  •  9 • Политика

МОСКВА, 29 ноября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сравнила политическую ситуацию в Боливии после отстранения 10 октября президента Эво Моралеса с украинским "майданом". Об этом она написала на своей странице в Facebook.

По словам Захаровой, Организация Американских государств (ОАГ) до сих пор не располагает окончательным выводом о результатах проверки подсчета поданных в ходе выборов 20 октября голосов. "То есть решение об устранении кандидата в президенты принято, а на каком основании - до сих пор никто не знает", - пишет она.

Также она добавила, что оценки избирательного процесса со стороны главы ОАГ Луиса Альмагро не содержат ни одного доказательства, которое могло бы подтвердить обвинения в нарушениях в ходе выборов президента Боливии.

Захарова сообщает, что Альмагро на экстренной сессии ОАГ в Вашингтоне 13 ноября заявлял о манипуляциях с голосами на выборах президента Боливии, в которых Моралес побеждал в первом же туре. "Получился нормальный латиноамериканский майдан разлива 2004 года, когда Запад не признал результаты второго тура президентских выборов на Украине. Разница в том, что в 2004 году [Виктор] Янукович Украину не покинул, а принял навязанные западниками условия игры в виде "третьего" тура, в ходе которого и протащили [Виктора] Ющенко", - отмечает официальный представитель МИД РФ.

Также она отмечает, что уже в первые дни работы "и.о. президента Боливии" Жанин Аньес, вопреки предыдущим заявлениям, объявила о намерении восстановить полноформатные дипломатические отношения с США и отправить в Вашингтон посла. По мнению Захаровой, это за рамками полномочий переходного правительства - параллельно с высылкой всего дипломатического состава посольства Венесуэлы, признанием Хуана Гуайдо и.о. президента этого государства, приглашением его дипломатов в Ла-Пас, выходом из АЛБА и началом процедуры выхода из УНАСУР.

Она добавила, что Моралес 10 лет назад объявил посла США Филиппа Голдберга "персоной нон грата", обвинив его в сговоре против своей администрации. "Но это не спасло Боливию от вмешательства Вашингтона и реализации отработанного сценария", - сказала Захарова.

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