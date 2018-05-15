Захарова сравнила притеснение журналистов на Украине с традициями тоталитарных режимов

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МОСКВА, 15 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сравнила притеснения как российских, так и западных журналистов на Украине с традициями тоталитарных режимов.

По ее словам, за последние две недели официальный Киев "отметился" целым рядом противоправных шагов в отношении представителей СМИ, освещающих события на Украине. Так, ранее во вторник сотрудники Службы безопасности Украины провели обыски в офисе "РИА Новости - Украина" в Киеве, задержав сотрудников агентства. Специальные корреспонденты телеканала "Россия" и "Первого канала" 9 мая были задержаны сотрудниками СБУ и затем депортированы в Россию с запретом въезда на Украину на три года на том основании, что отснятые ими материалы, как утверждают в украинском ведомстве, "планировалось использовать для дискредитации Украины перед мировым сообществом и распространения дезинформации среди населения".

"Не церемонятся киевские власти и с представителями зарубежных СМИ, выражающих неугодную официальному Киеву позицию, - обратила внимание российский дипломат. - Так, 2 мая журналиста чешского издания "Парламентские листы" Яна Рыхетского, планировавшего подготовить репортаж о годовщине одесской трагедии 2014 года, не пустили на территорию Украины, заявив о том, что в отношении него уже действует запрет на въезд в страну на пять лет".

"По-прежнему не видим никакой внятной реакции на произвол украинских властей со стороны западных стран и профильных международных организаций, - подчеркнула Захарова. - Считаем, что подобное попустительство прямо угрожает судьбам общеевропейского пространства, способствуя подавлению инакомыслия в худших традициях тоталитарных режимов. Продолжим добиваться адекватной оценки происходящего соответствующими международными инстанциями".