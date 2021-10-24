Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила о новой провокации в Косове после отъезда русских дипломатов. По её словам, Приштина развернула против Москвы информационную кампанию.

Захарова напомнила, что 22 октября власти Косова объявили "нежелательным" присутствие двух русских дипломатов в приштинской канцелярии посольства России в Сербии. Сотрудники канцелярии были объявлены персонами нон грата за "подрыв национальной безопасности". При этом оба дипломата были аккредитованы при Миссии ООН по делам временной администрации в Косове (МООНК) и не имели никакого отношения к самопровозглашённой республике.

Как только они покинули страну, власти Косова тут же осуществили новую провокацию против России. Они обвинили Москву в том, что она не следует резолюции Совбеза ООН 1244 (данный документ учредил МООНК).

Осуществлены дезинформационные вбросы, цель которых - поставить под сомнение приверженность России резолюции СБ ООН 1244. Отвергаем любые инсинуации о якобы изменении российской позиции,

- пишет Захарова в Telegram.

Скриншот: Telegram / Мария Захарова

Ранее президент Косова Вьоса Османи прокомментировала высылку двух русских дипломатов. Политик считает, что Россия пагубно влияет на Приштину, она якобы пытается разрушить её достижения, а также достижения США, ЕС и НАТО. Османи убеждена, что сотрудничество с Западом позволит "предотвратить попытку сделать Косово и наш регион жертвой дестабилизирующих амбиций России".