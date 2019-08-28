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Захарова сообщила, что Россия в ближайшее время переведет в Совет Европы остающийся взнос

28 августа 2019, 23:39  •  21 • Политика

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Россия в самое ближайшее время выплатит взнос в бюджет Совета Европы (СЕ) за 2017 и 2018 годы. Об этом говорится в размещенном в среду на сайте МИД РФ тексте ответа на вопрос СМИ официального представителя министерства Марии Захаровой.

"Как известно, после восстановления в полном объеме полномочий делегации Федерального Собрания Российской Федерации в Парламентской ассамблее Совета Европы в конце июня текущего года Российская Федерация полностью выплатила взнос в бюджет организации за 2019 год. Российская Федерация также выполняет свои обязательства по выплате взносов за прошлые два года. 27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведен остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы", - сказала дипломат.

Захарова добавила, что в Москве рассчитывают на продолжение и успешное завершение процесса реформы СЕ "в интересах обеспечения равенства прав и обязанностей всех стран-членов и укрепления роли организации как ведущего инструмента обеспечения единства европейских народов".

Делегация РФ в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в апреле 2014 года из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов. 26 июня 2019 года участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, закрепляющую три ключевые регламентные нормы, в соответствии с которыми "права голосовать, выступать и быть представленными в ассамблее и ее органах не могут быть приостановлены или отозваны через оспаривание или пересмотр полномочий". На следующий день все полномочия российской делегации были подтверждены в полном объеме и без изъятий, после чего парламентарии РФ приступили к полноценной работе в ПАСЕ.

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