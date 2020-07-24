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Захарова согласилась помочь Зеленскому в расшифровке "Минска": "Они же дети"
24 июля 2020, 14:05 • 67 • Политика
В МИД России готовы помочь украинскому президенту Владимиру Зеленскому понять детально Минские соглашения. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова сыронизировала над заявлением украинского лидера в эфире стрима Владимира Соловьёва. Ведущий поинтересовался, почему Минские соглашения нуждаются в расшифровке, ведь "текст-то маленький". "Они же дети, Владимир Рудольфович!" - иронично отметила Захарова.
Президент Украины Владимир Зеленский попросил расшифровать каждый пункт Минских соглашений. По его словам, таким образом можно будет понять, какие из пунктов можно выполнить.
Эту тему в своей беседе затронули официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ведущий Владимир Соловьёв в ходе стрима на YouТube.
Захарова отметила, что российское дипведомство готово помочь Зеленскому с расшифровкой документа.
"Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, всё это буксует. Просто он не понимал, что там написано", - иронично заметила Захарова, добавив, что стоит посочувствовать ему, но и поблагодарить Зеленского за откровенность.
В свою очередь ведущий Владимир Соловьёв удивился, почему Минские соглашения нуждаются в расшифровке, ведь "текст-то маленький".
"Они же дети, Владимир Рудольфович!" - цитирует ответ Захаровой "Бизнес.Онлайн".
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