Захарова согласилась помочь Зеленскому в расшифровке "Минска": "Они же дети"

Президент Украины Владимир Зеленский попросил расшифровать каждый пункт Минских соглашений. По его словам, таким образом можно будет понять, какие из пунктов можно выполнить.

Эту тему в своей беседе затронули официальный представитель МИД РФ Мария Захарова и ведущий Владимир Соловьёв в ходе стрима на YouТube.

Захарова отметила, что российское дипведомство готово помочь Зеленскому с расшифровкой документа.

"Теперь становится очевидно, почему вот последние годы, уже при Зеленском, всё это буксует. Просто он не понимал, что там написано", - иронично заметила Захарова, добавив, что стоит посочувствовать ему, но и поблагодарить Зеленского за откровенность.

В свою очередь ведущий Владимир Соловьёв удивился, почему Минские соглашения нуждаются в расшифровке, ведь "текст-то маленький".

"Они же дети, Владимир Рудольфович!" - цитирует ответ Захаровой "Бизнес.Онлайн".