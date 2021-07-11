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Захарова сочла актом цензуры слова главы бундестага о влиянии RT на граждан ФРГ
11 июля 2021, 21:30 • 79 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в воскресенье, 11 июля, прокомментировала заявление главы бундестага Вольфганга Шойбле о том, что телеканал Russia Today (RT) может повлиять на настроения проживающих в ФРГ граждан с российскими корнями.
Шойбле в интервью газете BILD am Sonntag сказал, что через указанный телеканал Москва якобы «пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями». Политик отмечал, что эта категория граждан раньше в основном голосовала за консерваторов, а сейчас же все чаще за правую «Альтернативу для Германии».
«Автогол года. Если политики хотят оградить граждан от СМИ по причине нежелательности изменения настроения, а не на основе закона, это акт цензуры и признание в симпатиях к пропаганде», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Вместе с этим она указала на то, что граждане с российскими корнями владеют русским и, не спрашивая бундестаг, смотрят каналы, «влияющие на их настроения» для собственного удовольствия, а не исходя из конъюнктуры.
Парламентские выборы пройдут в ФРГ осенью этого года. Победившая политическая сила будет иметь право сформировать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его.
12 апреля канцлер Германии Ангела Меркель традиционно выступила на открытии международной промышленной выставки в Ганновере (Hannover Messe 21) и подчеркнула, что выступает на площадке в последний раз в качестве канцлера.
Она впервые заняла этот пост в 2005 году.
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