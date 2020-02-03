Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Поляки начали раздувать истерию вокруг «аннексии Белоруссии» (Руслан Осташко)
Украина намерена требовать большей компенсации от Ирана за Boeing
Появление российского производства композитов способно ускорить процессы импорто...
Поправляйтесь скорее: Конституцию «перечитают» ближе к весне
Главная / Политика

Захарова: слова политиков Эстонии о Тартуском договоре нужны для привлечения электората

03 февраля 2020, 09:54  •  48 • Политика

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заявления политиков Эстонии о том, что Тартуский мирный договор до сих пор действует, используются для привлечения электората. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией и заявила, что Тартуский мирный договор "действует" и он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".

О договоре РФ и Эстонии

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



48
Источник
Похожие новости
02 февраля 2020, 19:39
"Даже для бронебойного Трампа это пощёчина": Пушков об ответе Палестины на "сделку века" президента США
03 февраля 2020, 02:09
"Так "вывели на новый уровень" Януковича на Украине": Пушков об обещаниях США обеспечить Белоруссию нефтью
03 февраля 2020, 05:24
От автоматов до подлодок и танков: В США назвали 5 самых грозных видов оружия СССР
03 февраля 2020, 05:24
Нечаянные домохозяйки: неработающим женщинам предложили платить пособие
02 февраля 2020, 17:39
Песков сообщил, что все члены ушедшего в отставку правительства трудоустроены
03 февраля 2020, 02:09
"Продай собаку - заплати за газ": "Слуга народа" дал совет пенсионерке по оплате ЖКУ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 января 2020, 03:09
...а мужики-то не знают! Россия давно банкрот (Руслан Осташко)
31 января 2020, 05:54
Лукашенко объявил России войну за нефть (Telegram. Обзор)
01 февраля 2020, 14:24
Белоруссию ждёт сценарий Украины и Грузии: Экс-посол Британии заявил о скором "столкновении" Минска и Москвы
31 января 2020, 09:09
Свидетеля по делу МН17 защищать не захотели: "забрать" Цемаха могут и Украина, и Нидерланды
30 января 2020, 16:54
Европейская сказка для Прибалтики закончится 1 февраля
28 января 2020, 16:09
Донбассу готовят «особый статус»
28 января 2020, 19:24
"Мы на распутье": Главы Евросоюза рассказали, кто на самом деле освобождал Освенцим
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.