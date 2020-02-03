Захарова: слова политиков Эстонии о Тартуском договоре нужны для привлечения электората

МОСКВА, 2 февраля. /ТАСС/. Заявления политиков Эстонии о том, что Тартуский мирный договор до сих пор действует, используются для привлечения электората. Об этом в воскресенье заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Заявления типа "Тартуский договор действует", "мы должны требовать репараций" свидетельствуют о том, что у политических элит этих стран проблемы не с прошлым, а с будущим. Видимо, кризис развития - нечем привлекать электорат", - написала Захарова на своей странице в Facebook.

В воскресенье президент Эстонии Керсти Кальюлайд в своей речи, посвященной столетию Тартуского мирного договора, выступила за отказ от пересмотра границы между балтийской республикой и Россией и заявила, что Тартуский мирный договор "действует" и он "был, есть и останется свидетельством о рождении эстонского государства".

О договоре РФ и Эстонии

Линию эстонско-российской госграницы удалось согласовать в 2005 году после почти 11 лет переговоров. Тогда же был подписан пограничный договор, но после его внесения на ратификацию в эстонский парламент депутаты включили в преамбулу упоминание о Тартуском мирном договоре. В этих условиях Москва отозвала свою подпись, а процесс остался юридически незавершенным.

Консультации возобновились в конце 2012 года. Соответствующий договор, подписанный в феврале 2014 года главами МИД Эстонии и РФ, для вступления в силу должен быть ратифицирован парламентами обеих стран.

По условиям Тартуского мирного договора, заключенного между РСФСР и Эстонией 2 февраля 1920 года, Ивангород и часть Печорского района принадлежали балтийской республике. После ее вхождения в состав СССР в 1940 году указанные территории отошли РСФСР.