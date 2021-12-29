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Захарова скептически отреагировала на отказ Эстонии выдать визу русскому журналисту: "Что-то не так"
29 декабря 2021, 18:20 • 175 • Политика
С внутренней безопасностью в Эстонии "что-то не так", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Эстония отказала русскому журналисту в выдаче визы. Репортёр должен был отправиться в Таллин, чтобы осветить чемпионат Европы по фигурному катанию - 2022.
В посольстве Эстонии в Москве объяснили, что не выдали визу русскому журналисту из соображений "внутренней безопасности государства". Захарова скептически отреагировала на ситуацию.
- написала дипломат в Telegram.
Ранее Захарова подтвердила, что дипломатам из России не дали американские визы для участия в мероприятиях ООН. По её словам, Соединённые Штаты вернулись к дипломатической войне против нашей страны.
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