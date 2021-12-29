Захарова скептически отреагировала на отказ Эстонии выдать визу русскому журналисту: "Что-то не так"

С внутренней безопасностью в Эстонии "что-то не так", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Эстония отказала русскому журналисту в выдаче визы. Репортёр должен был отправиться в Таллин, чтобы осветить чемпионат Европы по фигурному катанию - 2022.

В посольстве Эстонии в Москве объяснили, что не выдали визу русскому журналисту из соображений "внутренней безопасности государства". Захарова скептически отреагировала на ситуацию.

Что-то не так с внутренней безопасностью Эстонии. А также реакцией на это со стороны профильных международных организаций и защитников свободы слова в ЕС,

- написала дипломат в Telegram.

Ранее Захарова подтвердила, что дипломатам из России не дали американские визы для участия в мероприятиях ООН. По её словам, Соединённые Штаты вернулись к дипломатической войне против нашей страны.