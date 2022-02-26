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Захарова шуткой в трёх словах ответила на чёрный список МИД Латвии

26 февраля 2022, 12:30  •  214 • Политика
Латвия внесла певца Николая Баскова, поддержавшего спецоперацию России на Украине, в чёрный список и запретила ему въезд в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость, отшутившись в трёх словах.
МИД Латвии сообщил о том, что певцу Николаю Баскову запрещён въезд в республику. О том, что известный исполнитель теперь в чёрном списке, сообщил глава латвийского дипломатического ведомства Эдгарс Ринкевичс.
"Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - указал чиновник в Twitter.
Напомним, ранее Басков поддержал у себя в Instagram спецоперацию России на Украине. Он считает её "концом геноцида и предотвращением нападения на Россию".
"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", - высказался певец.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram отреагировала на новость о чёрном списке Латвии, отшутившись в трёх словах: "Николай Басков вынес".

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