Захарова шуткой в трёх словах ответила на чёрный список МИД Латвии

Латвия внесла певца Николая Баскова, поддержавшего спецоперацию России на Украине, в чёрный список и запретила ему въезд в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новость, отшутившись в трёх словах.

МИД Латвии сообщил о том, что певцу Николаю Баскову запрещён въезд в республику. О том, что известный исполнитель теперь в чёрном списке, сообщил глава латвийского дипломатического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

"Для Латвии неприемлема пропаганда войны и поддержка российской агрессии против Украины", - указал чиновник в Twitter.

Напомним, ранее Басков поддержал у себя в Instagram спецоперацию России на Украине. Он считает её "концом геноцида и предотвращением нападения на Россию".

"Дальше терпеть убийства русскоязычных граждан и наращивание военной и заявленной ядерной инфраструктуры, направленное на наше уничтожение, мы не имеем права", - высказался певец.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова у себя в Telegram отреагировала на новость о чёрном списке Латвии, отшутившись в трёх словах: "Николай Басков вынес".