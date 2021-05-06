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Захарова шуткой подтвердила слова Зеленского о вездесущих русских
06 мая 2021, 18:40 • 282 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о вездесущих русских.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вездесущих русских, когда от представительницы иностранной прессы узнал, что она получала русский перевод во время пресс-конференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве.
"Русский перевод? Они здесь! Они везде!" - пошутил Зеленский о русских.
Захарова связала такие суждения президента Украины с мыслями, которые занимают его голову.
"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что мы - везде, включая головы украинских политических деятелей", - написала Захарова в своём Facebook.
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