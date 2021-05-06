Захарова шуткой подтвердила слова Зеленского о вездесущих русских

Официальный представитель МИД России Мария Захарова шуткой ответила на слова президента Украины Владимира Зеленского о вездесущих русских.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о вездесущих русских, когда от представительницы иностранной прессы узнал, что она получала русский перевод во время пресс-конференции с участием госсекретаря США Энтони Блинкена в Киеве.

"Русский перевод? Они здесь! Они везде!" - пошутил Зеленский о русских.

Захарова связала такие суждения президента Украины с мыслями, которые занимают его голову.

"В ходе этой беседы госсекретарь Блинкен заверял украинских деятелей, что они в безопасности. Не знал госсекретарь Блинкен, что мы - везде, включая головы украинских политических деятелей", - написала Захарова в своём Facebook.