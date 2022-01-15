Захарова семь раз поймала Венедиктова на вранье: "А теперь главное"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова фактически семь раз поймала главреда радиостанции "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова на вранье после пресс-конференции главы Министерства иностранных дел России Сергея Лаврова. Журналист опубликовал большой пост, но дипломат по пунктам разоблачила практически каждый момент, включая главную ложь.

Свой большой разоблачительный пост официальный представитель МИД России Мария Захарова опубликовала в своём официальном Telegram-канале. Начала с жалобы главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова на то, что не всем дали возможность задать вопрос на пресс-конференции главы МИД России Сергея Лаврова. И "Эху Москвы" в том числе. И ознакомил с провокационным вопросом, который так и не прозвучал на пресс-конференции Лаврова: "Что же делает МИД, когда уже за десятки пошёл счёт российских граждан, которые сидят в белорусских тюрьмах?"

Захарова в семи пунктах подробно и жёстко разоблачила ложь Венедиктова, перед этим не без иронии поинтересовавшись у него: "Алексей Алексеевич, Вы с таким же знанием дела рассуждаете и на остальные темы?"

Во-первых, аккредитация на пресс-конференцию, что особо подчеркнула дипломат, была свободная - для всех.

Во-вторых, о том, что "Эхо Москвы" взяло свой вопрос у другого издания, в МИД не знали. "Это, видимо, ваш с ней маленький секрет, - заметила Захарова. - Соответственно, испугаться мы просто физически не могли".

В-третьих, уже в анонсе министерство предупредило о равноправном распределении вопросов - из зала и онлайн. За три часа очно Лаврову успели задать 28 вопросов (13 из зала, 15 - по видео-конференц-связи).

В-четвёртых, в МИД сразу же предупредили и о невозможности ответить на все вопросы во время пресс-конференции, пообещав, что все, кто спрашивал во время аккредитации и не получил устного ответа, получат его письменно в течение нескольких дней.

В-пятых, как подчеркнула сама Захарова, о новом после России в ЦАР (о котором в своём посте также упоминает Венедиктов в связи с расследованием убийства наших журналистов в этой африканской стране) было известно ещё с начала недели. Однако от "Эха Москвы" или других изданий вопросы к Захаровой не поступили ни до, ни во время, ни после её еженедельного брифинга.

"Возможно, потому что журналисты так же прекрасно знают, что посольство не занимается расследованием убийства, - заметила дипломат. - Этим занимаются правоохранительные органы".

В-шестых, Захарова предложила присылать вопросы, если СМИ хотят получить ответы, или же задавать их в ходе традиционных брифингов.

"Хотите хайповать? Ваше право. Хотите обижаться - будем знать, на ком воду возить, - осадила Венедиктова Захарова, посоветовав: - Не надо делать вид, что радиостанцию обделили".

Кроме того, она напомнила о том, что в скором времени на трёх радиостанциях, включая "Эхо Москвы", запланировано интервью с самим Лавровым.

"А теперь главное. Про сотни, а не десятки, как Вы до сих пор полагаете, российских граждан, отбывающих наказание в Белоруссии, рассказал именно МИД", - разоблачила дипломат главную ложь главреда радио "Эхо Москвы" Алексея Венедиктова.

Мария Захарова напомнила, что именно ведомство Сергея Лаврова регулярно информирует о судьбах наших граждан, оказавшихся в заключении по всему миру. А это тюрьмы и США, и Франции, и Германии, и Украины, и Таиланда, и Шри-Ланки, и Ливии. В пример Захарова привела пост по каждой стране, подчеркнув, что русские дипломаты "не от пресс-конференции к пресс-конференции, а каждый день в различных точках света" отстаивают права граждан России.