Захарова сделала жёсткое заявление: "На кону реноме Берлина"

Захарова призналась: не знает, куда придёт мир, если политики начнут отбирать работу у медиков, а именно это и происходит сейчас в Германии. Данная ситуация свидетельствует о нечистоплотности, лежащей в основе подобного подхода.

Официальный представитель МИД РФ недоумевает, при чём в этой истории руководство и внешнеполитическое ведомство Германии. Захарова отметила, что Россия требует официальных заявлений от врачей, формул, документов в ответ на запрос, который послала Москва.

Все данные следует отразить на бумаги и передать в российское посольство. Остальные же действия являются не более чем информационной кампанией.

"И мы это всё проходили. Сейчас, по большому счёту, на кону реноме Берлина, потому что такими вещами заниматься просто нельзя", - подчеркнула Мария Захарова в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1".