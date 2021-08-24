Захарова сделала Зеленскому подарок ко "дню независимости": "Совет по-братски"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому подарок как раз ко "дню независимости", который празднуют сегодня на Украине. "По-братски один совет", - обратилась она к "Зепрезиденту".

Комментируя проведение Киевом саммита "Крымская платформа", Захарова отметила, что довольно странно смотрятся мероприятия, которые называют названиями зарубежных населённых пунктов и регионов.

В своём Telegram-канале Захарова дала "по-братски один совет Зепрезиденту".

"Хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", - написала она.

Захарова добавила, что называть мероприятия стоит именами украинских городов. В пример она привела Одессу и Харьков.

"Хотя теперь тоже не очень звучит - их же основали не коренные, как выясняется", - добавила Захарова.