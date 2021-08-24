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Захарова сделала Зеленскому подарок ко "дню независимости": "Совет по-братски"
24 августа 2021, 11:40 • 59 • Политика
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала президенту Украины Владимиру Зеленскому подарок как раз ко "дню независимости", который празднуют сегодня на Украине. "По-братски один совет", - обратилась она к "Зепрезиденту".
Комментируя проведение Киевом саммита "Крымская платформа", Захарова отметила, что довольно странно смотрятся мероприятия, которые называют названиями зарубежных населённых пунктов и регионов.
В своём Telegram-канале Захарова дала "по-братски один совет Зепрезиденту".
"Хватит уже позориться с проведением мероприятий в честь зарубежных населённых пунктов типа Ялтинской конференции и "Крымской платформы", - написала она.
Захарова добавила, что называть мероприятия стоит именами украинских городов. В пример она привела Одессу и Харьков.
"Хотя теперь тоже не очень звучит - их же основали не коренные, как выясняется", - добавила Захарова.
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