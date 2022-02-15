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Захарова сделала три вывода из заявлений Зеленского: "Стало вообще всё понятно"

15 февраля 2022, 01:10  •  90 • Политика
Мария Захарова прокомментировала заявления президента Украины Владимира Зеленского о ситуации вокруг скорого "вторжения России". "Стало вообще всё понятно", - указала она.
Президент Украины Владимир Зеленский назвал "запугиванием" заявления о скором вторжении России и призвал сбежавших за границу депутатов вернуться обратно на родину, а также объявил о новом празднике. Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала три важных вывода из слов президента Украины.
Во-первых, после того, как Зеленский обратился с просьбой к государственным служащим, олигархам и депутатам, покинувшим страну из-за страха войны и нежелания защищать свою родину, вернуться, стало понятно, что враг этого государства - не Россия. Враг Украины - ее "элита".
Во-вторых, после того, как президент Украины заявил о том, что объявление даты "вторжения" - это запугивание, стало понятно, что друг этого государства не США. Потому что именно политики и пресса США последние три месяца раз за разом объявляли всё новые и новые даты "нападения России".
И в-третьих, после слов Зеленского о том, что в назначенный Западом "день вторжения России" на Украине пройдут праздничные мероприятия, всё окончательно встало на свои места.
После того, как президент Украины заявил, что у него есть абсолютно все разведданные об агрессоре, украинская армия сильна как никогда, а в объявленную американцами дату "нападения" на Украине пройдут масштабные "имиджевые мероприятия", стало вообще всё понятно,
- написала Захарова в своём Telegram-канале.
Напомним, что глава Минобороны Украины также выступил с заявлением, в котором указал, что никаких оснований для введения военного положения в стране – нет. А весь кризис вокруг страны министр назвал исключительно "информационным".

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