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Захарова сделала необычный подарок: "Сможете смотреть в будущее и вызывать дух МИД"
16 декабря 2021, 20:35 • 92 • Политика
Мария Захарова подарила RT новогодний шар со зданием МИД России внутри. "Вы сможете смотреть и в будущее, загадывать желания, вызывать волшебный дух МИД - и мы всегда придём на помощь", - сказала дипломат о своём подарке.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала телеканалу RT необычный подарок с глубоким смыслом. Дипломат вручила журналистам новогодний шар со зданием МИД России внутри.
Подарок сделан во время визита Марии Захаровой в студию RT. Дипломат отметила, что прибыла не с пустыми руками, а привезла с собой небольшой символический презент от МИД.
- сказала Захарова, передавая подарок.
Напомним, что в этом году давление различных западных структур на RT значительно усилилось. В этой связи МИД России пришлось поднимать данный вопрос на самом высоком уровне, обличая двойные стандарты Запада по отношению к свободе слова.
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