Захарова сделала необычный подарок: "Сможете смотреть в будущее и вызывать дух МИД"

Мария Захарова подарила RT новогодний шар со зданием МИД России внутри. "Вы сможете смотреть и в будущее, загадывать желания, вызывать волшебный дух МИД - и мы всегда придём на помощь", - сказала дипломат о своём подарке.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сделала телеканалу RT необычный подарок с глубоким смыслом. Дипломат вручила журналистам новогодний шар со зданием МИД России внутри.

Подарок сделан во время визита Марии Захаровой в студию RT. Дипломат отметила, что прибыла не с пустыми руками, а привезла с собой небольшой символический презент от МИД.

Я надеюсь, этот шар станет вашим шаром желаний, магическим кристаллом. Вы сможете смотреть и в будущее, загадывать желания, вызывать волшебный дух МИД - и мы всегда придём на помощь,

- сказала Захарова, передавая подарок.

Напомним, что в этом году давление различных западных структур на RT значительно усилилось. В этой связи МИД России пришлось поднимать данный вопрос на самом высоком уровне, обличая двойные стандарты Запада по отношению к свободе слова.