Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Прокуратура ЯНАО бежала от дела
Лавров провел телефонный разговор с Тиллерсоном
Д. Перетолчин. В. Павленко. Троцкий и конец истории
США помогут Украине любимыми снайперскими винтовками мексиканских наркоторговцев...
Главная / Политика

Захарова считает вмешательством в дела РФ заявления Госдепартамента о Навальном

27 декабря 2017, 04:54  •  328 • Политика

МОСКВА, 27 декабря. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала "вмешательством в выборы в РФ" заявления Госдепартамента в связи с отказом ЦИК России от регистрации на участие в президентских выборах 2018 года блогера Алексея Навального. Об этом Захарова написала на своей странице в Facebook.

"Это заявление Госдепа, которое, уверена, не станет единичным, - прямое вмешательство как в процесс выборов, так и внутренние дела государства", - подчеркнула она.

Ранее представитель американского внешнеполитического ведомства Клэй Ноэл сообщил ТАСС, что Госдепартамент выражает обеспокоенность в связи с отказом от регистрации Навального в качестве участника президентских выборов 2018 года.

"Самое смешное, что это сейчас заявили те же люди, которые только что упаковали RT и Sputnik в обертку иноагентов, травят российские СМИ по всему миру и вкладывают огромные деньги в "противодействие российской пропаганде", - отметила Захарова.

ЦИК РФ 25 декабря отказал в регистрации инициативной группы Навального из-за наличия у кандидата судимости по статье Уголовного кодекса, которая относится к категории тяжких - "Присвоение и растрата", - и предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данной статье Навальный был осужден в 2017 году по "делу "Кировлеса", его приговорили к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком на один год и пять месяцев.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

328
Источник
Похожие новости
26 декабря 2017, 19:09
Собрание избирателей поддержало самовыдвижение Путина на выборах президента
26 декабря 2017, 17:54
Владимир Путин – кандидат от русского православного большинства
26 декабря 2017, 01:39
МТБЮ: Трибунал умер, да здравствует трибунал?

27 декабря 2017, 00:24
Принцип бумеранга: Америку сгубили антироссийские санкции
26 декабря 2017, 21:09
Сетевая война: Как заявления о "поставках оружия Киеву" втягивают в войну Москву
27 декабря 2017, 10:09
Украина больше не увидит денег МВФ
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
22 декабря 2017, 03:09
«Финансирование свержения Порошенко»: что стоит за судебными исками против Коломойского
21 декабря 2017, 07:54
Что страшнее для «Арматы»: «Джавелин» или ЕГЭ?
23 декабря 2017, 20:24
О Порошенко - на канале Порошенко
21 декабря 2017, 07:54
Информация от боевика
23 декабря 2017, 23:09
«Удачи вам, Владимир Владимирович!»
21 декабря 2017, 17:39
Обнищание стран Запада больше невозможно скрывать
26 декабря 2017, 08:09
Американский путь деградации: от цивилизации до постцивилизации
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.