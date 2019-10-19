Захарова считает, что стиль письма Трампа Эрдогану включат в учебники по дипломатии

НОВОСИБИРСК, 19 октября. /ТАСС/. Стиль направленного президентом США Дональдом Трампом турецкому лидеру Реджепу Тайипу Эрдогану письма войдет в учебники по дипломатии или международным отношениям. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Центральное телевидение" на телеканале НТВ в субботу.

"У нас есть новый образец эпистолярного жанра, который, конечно, войдет в учебники, я уж только не знаю по чему - по дипломатии или международным отношениям, но вот такой стиль Соединенных Штатов Америки, стиль политической системы, стиль отношения к партнерам", - сказала она.

Телеканал CNN опубликовал в среду послание Трампа Эрдогану, в котором американский лидер предложил заключить договоренности с курдами и грозил уничтожить экономику республики. В письме, датированном 9 октября, Трамп отметил: "Послушайте, давайте договоримся о хорошей сделке. Вы не хотите нести ответственность за убийство тысяч людей, а я не хочу нести ответственность за уничтожение турецкой экономики, а я на это пойду". Кроме того, Трамп призвал президента Турции "не быть крутым парнем" и "не быть дураком". Он сообщил о намерении в скором времени позвонить Эрдогану.

9 октября Турция объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира", которая началась с авиаударов ВВС по позициям курдских формирований. Целью кампании является создание там буферной зоны, которая должна стать защитным поясом для турецкой границы. Туда, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Сирийское государственное агентство SANA назвало операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.