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Захарова считает, что конференция в Мюнхене перешла от русофобского крена к антикитайскому

16 февраля 2020, 19:39  •  49 • Политика

ТАСС, 16 февраля. Призывы остановить русофобский крен в повестке ежегодной Мюнхенской конференции по безопасности были услышаны, однако теперь в ней наблюдается антикитайский уклон. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в воскресенье в интервью программе "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".

"Как бы это ни показалось удивительным, но одновременно и печальным, мне кажется, что этот призыв [остановить русофобский крен конференции] был услышан, но был услышан совершенно неправильно. Теперь крен Мюнхенской конференции явно антикитайский", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ отметила антикитайскую риторику мировых лидеров и других представителей государственных внешнеполитических структур, а также международных организаций во время Мюнхенской конференции.

"Они квалифицировали эту страну как угрозу всему человечеству. Они сказали о том, что политика Китая - это вызов XXI века. У меня такое впечатление, что в наши дни, в том числе и благодаря тем выступлениям, которые звучат на Мюнхенской конференции, мы видим возрождение новых колониальных подходов, как будто Запад теперь уже не считает зазорным реинкарнировать дух колониализма, деля людей, нации и страны на те, которые требуют сочувствия, поддержки, в отношении которых принимаются все те правочеловеческие документы, заявления, декларации, и на тех, кто может подождать, кому не надо высказывать сочувствие, кто не требует поддержки в сложный момент", - добавила Захарова.

Захарова напомнила, что Китай сегодня противостоит эпидемии, вызванной новым коронавирусом, и пытается предотвратить ее распространение. "Разве эти люди не требуют и не заслуживают того, чтобы в том числе в своих выступлениях на Мюнхенской конференции лидеры, главы государств сказали о своей поддержке в этот сложный момент огромной стране и, не побоюсь этого слова, великому народу? Ни слова об этом. Об этом сказала российская делегация. К сожалению, все остальные были в большей степени вовлечены в изучение так называемого феномена Украины", - резюмировала она.

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