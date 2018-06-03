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Захарова считает Бабченко жертвой СБУ

03 июня 2018, 21:09  •  13 • Украина
Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает журналиста Аркадия Бабченко жертвой Службы безопасности Украины (СБУ). Об этом она сказала в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
 
Reuters
 

«Я лично убеждена, что он — абсолютная, 100-процентная жертва. И когда говорят, что Бабченко не убили, — его как раз убили. Убили журналиста Бабченко», — сказала Захарова.

По её словам, «журналиста Бабченко — больше нет».

«Есть всемирное посмешище, есть человек, который... Неважно, какие у него были взгляды, можем соглашаться или нет, но больше в публичном пространстве человека, которому бы верили, чьи материалы читали бы серьёзно, нет. Поэтому как раз СБУ убила Бабченко в этом смысле слова», — добавила официальный представитель МИД.

Ранее депутат Верховной рады от Оппозиционного блока Юрий Павленко заявил, что спецоперация СБУ по инсценировке убийства Бабченко «опозорила» главу украинского МИД Павла Климкина.

Кроме того, в Раде также посчитали унизительным отчёт генпрокурора Украины и главы СБУ перед послами G7 о спецоперации.

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