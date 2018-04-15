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Захарова: санкции США введены против России за одно ее нахождение на международной арене

15 апреля 2018, 18:54  •  93 • Политика

МОСКВА, 15 апреля. /ТАСС/. Последние санкции, введенные США против РФ, наказывают Россию за одно лишь ее нахождение на международной арене, без привязки к конкретным событиям. Такое мнение официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказала в воскресенье в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Я действительно могу подтвердить, что санкции, которые вводятся против России, последние - делается это уже вообще без привязки хотя бы к каким-то реалиям. Если раньше нам говорили, что нас наказывают за Украину, то теперь формулировки изменились кардинально: теперь нас наказывают за то, что мы просто есть на международной арене", - сказала она, отвечая на вопрос о письме, направленном послом США в Москве Джоном Хантсманом в МИД России. Ранее в воскресенье газета "Коммерсантъ" сообщила, что Хантсман направил в российское внешнеполитическое ведомство письмо о подготовке новых санкций в отношении РФ.

"Именно так и сформулированы последние санкции: за роль России в международных делах", - подчеркнула Захарова. В остальном комментировать содержание письма дипломат отказалась.

6 апреля Вашингтон ввел санкции в отношении семи российских предпринимателей из числа крупнейших, 17 госслужащих и руководителей госкорпораций, а также против 12 частных компаний и двух госструктур в качестве ответа на "злонамеренную деятельность" правительства РФ. МИД РФ заявил, что Россия не оставит новые санкции США без жесткого ответа.

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