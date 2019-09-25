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Захарова: Россия выдала 200 виз делегации США во главе с Помпео во время визита в Сочи

25 сентября 2019, 08:09  •  134 • Политика

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вслед за министром иностранных дел России Сергеем Лавровым назвала позором невыдачу американской стороной виз части российской делегации на Генассамблее ООН в Нью-Йорке. Американская делегация во время визита в Сочи ранее получила 200 виз, написала Захарова в Facebook.

На своей странице в Facebook Захарова опубликовала выдержку из комментария представителя Госдепа о ситуации с визами для членов делегации России. В ней указывается, что "США серьезно относятся к своим обязательствам в рамках соглашения с ООН", а "визовые запросы рассматриваются в индивидуальном порядке и информация об этом конфиденциальна". В ответ на комментарий представителя Госдепа Захарова назвала ситуацию позором.

"Знаете, что такое "серьезно относится к своим обязательствам" в сочетании с "рассмотрением визовых запросов в индивидуальном порядке"? Это когда американской делегации во главе с Майком Помпео для визита в Сочи было выдано 200 виз. <…> А сначала принимать паспорта, потом отдавать их обратно с объяснением "слишком рано", затем снова собирать и в результате не выдать около 10 виз без какой-либо внятной причины людям, чьи функциональные обязанности непосредственно связаны с работой ООН, это, как сказал Сергей Лавров, позор", - отметила она.

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