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Захарова: Россия считает ошибочным выход США из СПЧ ООН

20 июня 2018, 14:24  •  37 • Политика

САМАРА, 20 июня. /ТАСС/. Решение США о выходе из Совета ООН по правам человека (СПЧ) было ошибочным, заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Никто не злорадствует по поводу неучастия США в СПЧ ООН. Полагаем это ошибочным, [как и] подход США, когда они используют свой мощный ресурс исключительно для продавливания своих интересов, хотя он может использоваться во благо", - сказала она.

Официальный представитель МИД РФ указала, что решение Вашингтона нанесло мощный удар по его репутации в сфере обеспечения прав человека. "США вновь нанесли мощный удар по собственной правозащитной репутации и продемонстрировали просто пренебрежение уже не к СПЧ, а в принципе к ООН и структурам, которые в нее входят", - сказала она.

Двойные стандарты

Захарова при этом добавила, что данное решение не удивило Москву, потому что подобные прецеденты уже были - например, когда США решили выйти из ЮНЕСКО.

"Это банальный, хамоватый цинизм американских коллег, которые упорно отказываются признать наличие у себя серьезных проблем с обеспечением прав человека, но при этом пытаются бесконечно перекроить под собственные политические интересы состав Совета, в котором якобы - они подчеркивают - не место злостным нарушителям прав человека", - указала Захарова, комментируя решение Вашингтона.

"Попытки силой навязать крайне специфическое понимание прав человека другим государствам само по себе является грубейшим отклонением от общечеловеческих ценностей и цивилизованных норм поведения на международной арене", - добавила она.

Официальный представитель МИД РФ выразила надежду, что СПЧ ООН сможет эффективно работать без Вашингтона, а Россия продолжит в нем усилия по развитию конструктивного и деполитизированного диалога. "Безусловно, в деятельности СПЧ есть и недочеты, и недостатки. Это не идеальная структура, но идеальных структур не существует. Но СПЧ доказал свою жизнеспособность, - подчеркнула она. - Россия продолжит активно работать над развитием взаимоуважительного, конструктивного, деполитизированного диалога в Совете, который будет нацелен на поощрение и защиту прав человека во всех регионах мира".

"Именно в этих целях Россия выдвинула свою кандидатуру на выборах в состав СПЧ ООН на 2021-2023 года", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Решение США

Постпред США при ООН Никки Хейли, выступая во вторник перед журналистами в Госдепартаменте, объявила о выходе страны из базирующегося в Женеве Совета по правам человека. За последние месяцы Вашингтон неоднократно выступал с критикой в отношении СПЧ ООН. Американские власти, в частности, обвиняли этот орган в предвзятости по отношению к США и Израилю. Хейли в 2017 году заявляла, что в СПЧ не должны входить государства, где регулярно имеют место случаи нарушения прав человека.

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