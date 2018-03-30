Захарова: Россия расценивает как провокацию досмотр британскими властями рейса "Аэрофлота"

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МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Москва расценивает досмотр властями Великобритании рейса авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона как провокацию. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 24".

"Мы заявляем об очередной провокации со стороны британских властей. На борт самолета авиакомпании "Аэрофлот", готовившегося принять пассажиров на рейс Лондон - Москва, поднялись сотрудники британской полиции и таможни, - сообщила она. - Британские власти заявили о необходимости проведения некоего досмотра судна. Причины и цель досмотра они сообщить отказались, также потребовали, чтобы российский экипаж, включая капитана, покинули самолет".

"Командир российского воздушного судна предложил провести досмотр только в его личном присутствии, в том числе в связи с тем, что в соответствии с нормативными требованиями ему запрещено покидать самолет, - продолжила дипломат. - На данный момент британцы приступили к этому досмотру, не выпуская командира из кабины и не позволяя ему присутствовать при досмотре. Все действия британских властей производятся в ультимативной манере, поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей".

"На данный момент на место выехали сотрудники российского посольства в Великобритании. Российская дипломатическая миссия, непосредственно посол России [Александр Яковенко] связывается с местной стороной, - отметила Захарова. - Мы требуем от властей Великобритании вернуть ситуацию в правовое русло и отказаться от провокационного поведения".

По ее словам, Москва обращает внимание мирового сообщества на "недопустимое, опасное и безответственное поведение Лондона". "Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым делом Скрипалей". На вопрос о возможном вызове британских дипломатов в МИД РФ по данной ситуации Захарова ответила: "О дополнительных наших шагах мы, безусловно, проинформируем".

14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, выступая в Палате общин британского парламента по делу бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, объявила о планах ужесточить проверки российских самолетов, уточнив при этом, что речь идет о воздушных судах, принадлежащих частным лицам.