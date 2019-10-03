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Захарова: Россия призывает Польшу цивилизованно относиться к местам воинской славы

03 октября 2019, 17:39  •  97 • Политика

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Россия требует от польских властей обеспечить надлежащее отношение к мемориалам и местам воинской славы советских солдат, погибших в годы Второй мировой войны, а также принять все необходимые меры для предотвращения актов вандализма. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы призываем Варшаву к соблюдению международных обязательств и цивилизованному отношению к местам воинской славы", - сказала она.

Захарова напомнила, что произошло уже три факта осквернения мемориала советским войнам в Польше в этом году, а виновные до сих пор не найдены польскими правоохранительными органами. "Такая безнаказанность становится почвой для новых позорных инцидентов", - отметила дипломат.

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