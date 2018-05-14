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Захарова: РФ сохраняет право отреагировать на расширение ЕС антироссийских санкций

14 мая 2018, 21:39  •  78 • Политика

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Москва сохраняет за собой право адекватно отреагировать на решение Совета Евросоюза внести еще пять крымских чиновников в список лиц, на которых распространяются персональные санкции, в связи с организацией в Крыму голосования на выборах президента РФ. Об этом заявила в понедельник официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова.

"Новые меры Евросоюза в очередной раз демонстрируют его истинное отношение к населению Крыма, интересам и чаяниям жителей полуострова. Позабыв о высоких принципах демократии и прав человека, в Брюсселе упорно стремятся "наказать" тех, кто причастен к организации демократических волеизъявлений на полуострове, - подчеркнула дипломат. - Есовцам, видимо, не дают покоя существенные положительные изменения в жизни крымчан после 2014 года, особенно на контрасте с ситуацией на Украине, граждане которой по понятным причинам чувствуют себя обманутыми со стороны ЕС, сулившего им в свое время скорое "светлое будущее".

В Москве полагают, что и в самом Евросоюзе "всем давно очевидна тщетность антироссийских санкций, превратившихся в ритуальные демонстрации внутриесовской "солидарности". "Единственный их практический результат - накопление "раздражителей", препятствующих выстраиванию взаимовыгодного диалога и сотрудничества с Россией в интересах наших граждан", - отметила Захарова.

"Российская сторона сохраняет за собой право адекватно отреагировать на очередной недружественный шаг ЕС", - заявила она.

Совет Евросоюза 14 мая внес в санкционный список пятерых членов избиркомов Крыма и Севастополя, которые занимались организацией выборов президента РФ в 2018 году. В список вошли заместитель главы избирательной комиссии Крыма Инна Гузеева, секретарь комиссии Наталья Безрученко, бывший председатель избирательной комиссии Севастополя Александр Петухов, его заместитель Мирослав Погорелов, а также секретарь комиссии Анастасия Капранова.

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