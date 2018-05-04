Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Что она делает в Ираке? Там же бомбят!»: мать осуждённой за членство в ИГ росси...
СБ ООН 29 мая по инициативе Польши проведет первое за год заседание по Украине
У крымских берегов задержали украинское рыболовецкое судно
Большой переднеазиатский сговор. Причины и цели успешного удара ВВС Израиля по а...
Главная / Политика

Захарова: РФ считает недопустимым подмену инструментов проверок МАГАТЭ в Иране

04 мая 2018, 14:39  •  74 • Политика

МОСКВА, 4 мая. /ТАСС/. Россия считает недопустимым подмену инструментов гарантий и проверок Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) относительно хода реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявила в пятницу официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова, комментируя последние высказывания премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.

"Считаем недопустимым подмену инструментов в сфере гарантий и устоявшихся проверочных практик агентства, полностью доказавших свою эффективность, различного рода инсинуациями, спекуляциями и другой непроверенной информацией, которой, к сожалению, в СМИ сейчас очень много. Исходим из того, что все вопросы, касающиеся проверок МАГАТЭ в Иране, должны решаться строго в рамках инструментария агентства", - сказала Захарова.

"Любые проблемы, касающиеся непосредственно реализации СВПД, могут обсуждаться исключительно участниками совместной комиссии "шестерки" и Ирана, - добавила Захарова. - Россия продолжает выполнять свои обязательства по данному документу и будет придерживаться этой принципиальной линии, пока остальные участники действуют в полном соответствии с условиями договоренности и резолюции Совета Безопасности ООН 2231".

Глава кабинета Израиля обвинил в понедельник Иран в сокрытии программы и архивов по ядерному оружию и выразил уверенность в том, что СВПД основан на лжи Тегерана. Премьер представил полученные, по его утверждению, израильской разведкой материалы, среди которых "100 тысяч файлов, доказывающих, что они (иранцы - прим. ТАСС) лгут" в отношении ядерной программы военного назначения.

В июле 2015 года Иран, пять постоянных членов СБ ООН (Россия, Великобритания, Китай, США, Франция) и Германия достигли соглашения об урегулировании ядерной проблемы Тегерана. Разработанный ими СВПД предусматривает отмену санкций ООН, США и Евросоюза, наложенных на Иран из-за его ядерной программы.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

74
Источник
Похожие новости
03 мая 2018, 06:09
Центр по примирению: полное разминирование города Дума займет около трех месяцев
03 мая 2018, 06:09
Послу РФ в Лондоне предложили встретиться с британскими парламентариями в День Победы
03 мая 2018, 06:09
В посольстве РФ в США возмущены молчанием Вашингтона о трагедии в одесском Доме профсоюзов

02 мая 2018, 07:24
Россия призвала выработать в ООН механизм противодействия фейковым новостям
02 мая 2018, 20:24
Посольство РФ заявило, что надуманность британских обвинений в деле Скрипаля очевидна
03 мая 2018, 19:09
Путин уволил пятерых генералов МВД и СК, а также двух прокуроров
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
28 апреля 2018, 17:24
Псы войны, позывной Творог: ополченец — о боях в Донбассе, патриотизме и солдатах Урфина Джюса
29 апреля 2018, 14:56
Не говори о санкциях, а то посадим
01 мая 2018, 00:54
Атака на Сирию вызвала землетрясение
02 мая 2018, 09:24
«Северный поток – 2»: морковка для Европы
03 мая 2018, 19:24
«А нас-то за що?»: Украина удивлена ответом России на свое морское пиратство
29 апреля 2018, 00:09
Чубайс: Россия будет гордо продолжать загнивать (Романов Роман)
01 мая 2018, 17:09
Конфуз НАТО: Трамп хорошо считает деньги, но не «Томагавки»
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.