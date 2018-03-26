Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Дмитрий Аграновский. Пожар в Кемерово: постсоветская система физически опасна дл...
МВД упростит жизнь иностранным специалистам и студентам: Получить паспорт России...
Путин примет решение об ответе на «дипломатический демарш»
Российская армия подавила НАТО
Главная / Политика

Захарова: РФ примет меры по каждой стране, высылающей российских дипломатов

26 марта 2018, 20:54  •  165 • Политика

МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/.  Москва примет меры по каждой стране, высылающей российских дипломатов, а также ответит на закрытие Вашингтоном генконсульства РФ в Сиэтле. Об этом заявила в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты, - сказала Захарова. - И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле".

По словам Захаровой, за провокацией в Солсбери стоят США и Великобритания, число высылаемых дипломатов не оставляет в этом сомнений. 

"Если бы не эти цифры сегодня, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный адский перформанс, который устроил Лондон, и кто действительно является бенефициаром всей этой ситуации. На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений, <...> что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных штатах Америки и в Великобритании", - сказала Захарова.

Она также добавила, что Россия была готова к таким действиям союзников Великобритании. "Естественно, мы понимали после саммита ЕС о чем идет речь. Естественно, мы к этому готовились", - отметила дипломат.

Лондон представил партнерам исключительно политические лозунги по ситуации в Солсбери, не предоставив никаких фактов, заявила Захарова.

"На саммите Евросоюза Великобритания не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории. Были исключительно политические заявления, лозунги и требования солидаризироваться с этой позицией", - отметила она.

Также Захарова подчеркнула, что НАТО стоит за действиями Европейского союза, Североатлантический альянс пользуется палочной дисциплиной и намерен демонизировать Россию. 

"За Европейским союзом стоит НАТО. ЕС - это красивая политическая надстройка... за которой стоит мощнейшая махина Североатлантического альянса", - заявила она.

"Это основная задача демонизации России, которая была поставлена. То, что мы сейчас видим, это продолжение... долгосрочной программы по просто оголтелой русофобии в действии. Это вопрос не только России как страны, это вопрос россиян и русского народа", - отметила она.

О высылке дипломатов

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

165
Источник
Похожие новости
26 марта 2018, 20:54
Галлас: ЧМ-2018 не должен становиться средством решения политических проблем
26 марта 2018, 19:39
"Упростить пожарные инструкции вплоть до отмены": Собчак решила всех похоронить в торговых центрах
26 марта 2018, 07:54
Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля

Загрузка...
26 марта 2018, 13:09
Затишье перед Пасхой: В Донбассе готовится новое перемирие
26 марта 2018, 16:24
Лондон выдал ордера на арест российского капитала в рамках дела Скрипаля
26 марта 2018, 01:24
МО РФ: британцы пытались спасти Скрипалей обычным антидотом, который не подействовал
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
23 марта 2018, 10:24
Анкару предупредили на языке «Точки» и «Градов»
21 марта 2018, 12:54
Сравнившую голосовавших за Путина с приматами радиоведущую отстранили от эфира
20 марта 2018, 10:54
США признают российских наемников террористами, чтобы уничтожить
20 марта 2018, 01:09
Американские СМИ: Победу Путина обеспечили мужеложцы
24 марта 2018, 18:54
В Ливии недовольны "односторонней" внешней политикой России
21 марта 2018, 09:24
«О последствиях никто не думает»: как выборы президента России раскололи украинскую политическую элиту
20 марта 2018, 17:24
CNN и расследование века: Путин может иметь связи с Россией
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.