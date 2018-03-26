Захарова: РФ примет меры по каждой стране, высылающей российских дипломатов

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МОСКВА, 26 марта. /ТАСС/. Москва примет меры по каждой стране, высылающей российских дипломатов, а также ответит на закрытие Вашингтоном генконсульства РФ в Сиэтле. Об этом заявила в понедельник в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты, - сказала Захарова. - И по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в Сиэтле".

По словам Захаровой, за провокацией в Солсбери стоят США и Великобритания, число высылаемых дипломатов не оставляет в этом сомнений.

"Если бы не эти цифры сегодня, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный адский перформанс, который устроил Лондон, и кто действительно является бенефициаром всей этой ситуации. На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений, <...> что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных штатах Америки и в Великобритании", - сказала Захарова.

Она также добавила, что Россия была готова к таким действиям союзников Великобритании. "Естественно, мы понимали после саммита ЕС о чем идет речь. Естественно, мы к этому готовились", - отметила дипломат.

Лондон представил партнерам исключительно политические лозунги по ситуации в Солсбери, не предоставив никаких фактов, заявила Захарова.

"На саммите Евросоюза Великобритания не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории. Были исключительно политические заявления, лозунги и требования солидаризироваться с этой позицией", - отметила она.

Также Захарова подчеркнула, что НАТО стоит за действиями Европейского союза, Североатлантический альянс пользуется палочной дисциплиной и намерен демонизировать Россию.

"За Европейским союзом стоит НАТО. ЕС - это красивая политическая надстройка... за которой стоит мощнейшая махина Североатлантического альянса", - заявила она.

"Это основная задача демонизации России, которая была поставлена. То, что мы сейчас видим, это продолжение... долгосрочной программы по просто оголтелой русофобии в действии. Это вопрос не только России как страны, это вопрос россиян и русского народа", - отметила она.

Ряд стран Европы, в том числе Франция, Германия и Польша, прибалтийские государства, Украина, а также США и Канада приняли решение о высылке около 100 российских дипломатов в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в котором Великобритания, не предъявив доказательств, обвинила Россию. Объявления на этот счет были сделаны в понедельник, а МИД РФ уже сообщил, что этот недружественный шаг не останется без ответа.

Эта мера связана с так называемым делом Скрипаля, экс-полковника ГРУ, отравленного, по версии Лондона, при помощи нервно-паралитического вещества. Впоследствии Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало.

Не предъявив никаких доказательств, Лондон выслал из страны 23 российских дипломата и заявил о других антироссийских мерах, после чего Москва предприняла ответные шаги, выслав из РФ аналогичное количество сотрудников британского посольства, предписав закрыть генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратить деятельность Британского совета в РФ.