Захарова: РФ не намерена предпринимать действия в отношении американской дипсобственности

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва не намерена предпринимать действия по изоляции американской дипломатической собственности в России. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

"Те кадры, которые облетели мир - это, конечно, сенсация. Я не видела ни разу, чтобы выдаваемые ими за законные действия - об этом сказали коллеги в Госдепартаменте, что это абсолютно законные действия - совершались каким-то адским способом, когда три женщины окружили калитку, одна влезла на забор и закрыла все это некой синей простыней, за которой спрятался мужчина и что- то там совершал на протяжении достаточно длительного периода. Это, конечно, мы делать не будем", - сказала она, отвечая на вопрос о возможных ответных мерах на проникновение представителей США в резиденцию консула РФ в Сиэтле.

Официальный представитель МИД РФ пояснила, что "ни российские дипломаты, ни другие представители госаппарата РФ" не придут к американскому посольству или консульству "с синей тряпкой", чтобы "совершить за ней некие действия с американской собственностью или арендуемыми помещениями". "Нет, это не к нам", - сказала она.

Захарова напомнила, что в ответ на действия США уже приняты практически зеркальные меры. Также, по ее словам, продолжается "подготовительная работа" для судебного разбирательства с США по поводу изъятой американскими властями дипсобственности РФ в этой стране.

Представители США проникли в среду в резиденцию генерального консула России в Сиэтле (штат Вашингтон), взломав замок на ее входной двери.

Заведующий консульским отделом посольства России в США Николай Пукалов позднее заявил ТАСС, что взлом представителями США замков в резиденции генерального консула РФ в Сиэтле представляет собой нарушение международного права. Он напомнил, что такая же ситуация возникла и после закрытия по требованию американских властей 2 сентября прошлого года российского генерального консульства в Сан-Франциско.